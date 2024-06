Strzelał do kotów z wiatrówki. Dwa z nich poważnie ranił. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia

- Mężczyzna był zaskoczony wizytą mundurowych. Wypierał się, aby to on strzelał do zwierząt. Tłumaczył policjantom, że od miesiąca jest posiadaczem wiatrówki i jedynie strzelał do tarczy i w powietrze chcąc przegonić koty, które pojawiły się na jego działce – dodaje rzeczniczka.