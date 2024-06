Uwaga! Wieczorem i w nocy nad Głogowem mogą przejść gwałtowne burze. Możliwy grad, ulewy i porywisty wiatr

2. stopień ostrzeżeń IMGW dla Głogowa i okolic

We wtorek, 18 czerwca nad naszym regionem spodziewane są gwałtowne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Dla większości kraju IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia. Natomiast dla zachodniej Polski, w tym powiatu głogowskiego ostrzeżenie ma 2. stopień.