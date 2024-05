Maciej K. przesłuchany przez prokuraturę. Bił partnerkę i utrudniał karmienie dziecka, a nawet przyłożył synowi nóż do szyi

Utrudniał karmienie dziecka i przyłożył mu nóż do szyi

Zwyrodniały ojciec znęcał się też nad maleńkim dzieckiem. Krzyczał na synka, a także utrudniał podawanie dziecku pokarmu.

4 maja posunął się do tego, że przyłożył maluszkowi nóż do szyi. Zrobił to dlatego, by zmusić partnerkę, by dała mu pieniądze na narkotyki. Wówczas młoda kobieta zawiadomiła policję, ale Maciej K. zmusił ją, by odwołała tę interwencję. Zagroził, że zrobi i jej i dziecku krzywdę, więc młoda matka zrobiła, jak kazał.