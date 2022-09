W Głogowie praktyczne egzaminy na prawo jazdy są przesuwane. Egzaminatorzy na zwolnieniach lekarskich

Głogowski Oddział Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego przesuwa egzaminy na prawo jazdy. Od poniedziałku, 12 września, dwóch z trójki pracujących tu egzaminatorów przebywa na zwolnieniach lekarskich.

- Jeden z egzaminatorów ma wrócić do pracy w czwartek (15.05. - przyp. red.), a drugi dopiero w przyszłym tygodniu – wyjaśnia Dariusz Galik, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. - Wyznaczamy klientom inne terminy, ale egzaminy teoretyczne odbywają się normalnie.

Dziennie każdy egzaminator ma do przeprowadzenia 9 egzaminów. To oznacza, że do środy, z powodu absencji chorobowej w Głogowie trzeba było ich przesunąć ponad 50.

W sumie, od poniedziałku na zwolnieniach lekarskich przebywa 80 procent egzaminatorów we wszystkich oddziałach DORD. Część z nich na trzydniowych, część na tygodniowych. Tylko w Legnicy pracownicy wypisali urlopy.

Mogę tylko przypuszczać, że to L4 to protest, ponieważ nikt się do mnie nie zgłosił i nie przedstawił postulatów, czy żądań – dodaje dyrektor przyznając, że jako szef nie ma żadnych możliwości prawnych do podnoszenia pensji pracownikom, a płace netto w ośrodku są wyższe od średniej krajowej.

Informacji w sprawie terminów w Głogowie udziela Referat Obsługi Klienta - tel. 76 745 10 50