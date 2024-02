W Głogowie dyskutowali o Odrze i jej przyszłości. Rzeka niesie duże możliwości dla regionu

– Chcemy porozmawiać o tym, co jest do zrobienia na poziomie regionalnym i lokalnym, ale też co jest ważne na poziomie krajowym. 12 marca we Wrocławiu będzie podsumowanie tych wszystkich debat i wtedy będziemy mówili, co z tym temat wynikło. I te wyniki tych debat też byśmy przekazywali do Ministerstwa Infrastruktury i do Ministerstwa Środowiska – mówi Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji EkoRozwoju.