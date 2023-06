W Gaworzycach młodzież zarobi na wakacje. Szukają chętnych do wakacyjnej pracy

Program „Wakacyjna praca dla młodych" w gminie Gaworzyce skierowany jest do osób w wieku od 18 do 20 lat - zamieszkałych na terenie gminy. W jego ramach zaplanowano dwa turnusy, podczas których uczestnicy wykonywać będą drobne prace na rzecz gminy. Pozwoli im to zarobić swoje pieniądze na wakacje.

Turnusy pracownicze planowane są w terminach:

Od 26 czerwca do 7 lipca 2023 r.

Od 16 sierpnia do 29 sierpnia 2023 r.

W każdym z terminów zatrudnienie znajdą po cztery osoby, które zarobią po 23,50 zł brutto za przepracowaną godzinę. Na miejsce pracy uczestnik musi dojechać we własnym zakresie.

Ich obowiązki dotyczyć będą m.in.: prac porządkowych i konserwacyjnych na terenach obiektów administrowanych przez Urząd Gminy w Gaworzycach (świetlice wiejskie, biblioteki, dom kultury) oraz infrastruktury do nich przyległej, polegających w szczególności na: malowaniu ławek, pieleniu chwastów na placach zabaw, terenach zielonych oraz przy boiskach sportowych i innych miejscach użyteczności publicznej, pieleniu drzewek i krzewów ozdobnych, koszeniu terenów zielonych.