Wakacyjna praca dla młodych w gminie Jerzmanowa. Wyznaczono termin rekrutacji. Ile można zarobić na godzinę?

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza niepełnoletnich mieszkańców do składania zgłoszeń do wakacyjnej pracy 2023. Oferta jest skierowana do młodzieży w wieku 16-18 lat, chcącej dorobić do wyjazdu na wakacje lub zarobić swoje pierwsze pieniądze i zdobyć doświadczenie zawodowe.

To już trzecia edycja programu. W tym roku pracę otrzyma w sumie 10 osób, choć chętnych zapewne będzie więcej. W ubiegłym roku na 12 miejsc zgłosiło się około 40 zainteresowanych.

Program realizowany w terminie od 26 czerwca do 7 lipca 2023r. Termin składania wniosków wyznaczono na 12 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7.

Wynagrodzenie za pracę ustalono na poziomie 25zł/h brutto.