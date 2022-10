W Brzegu Głogowskim (gm. Żukowice) rozkopali część drogi 292. Są objazdy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przystąpiła do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie gminy Żukowice. To trasa Głogów – Nowa Sól. Prace są prowadzone w Brzegu Głogowskim na odcinku o długości ok. 350 m, od kościoła do końca zabudowań w kierunku Bytomia Odrzańskiego.

Brzeg Głogowski, miejsce robót, mapie