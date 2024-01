W nocy zacznie mocno wiać. IMGW wydało ostrzeżenie pogodowe dla regionu

Dzisiejszej nocy w całej zachodniej Polsce ma zrobić się bardzo wietrznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie pogodowe, które dotyczy także powiatów: głogowskiego, polkowickiego i górowskiego. Podobnie jak w innych regionach zachodu, także u nas pogoda może w nocy postraszyć. W środkowej i wschodniej Polsce też będzie wiało - choć słabiej.

– Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze z porywami wiatru do 100 km/h – czytamy w ostrzeżeniu IMGW.