Uroczysta „Żonkilowa Gala Nadziei” Fundacji „Hospicjum Głogowskie”. WOŚP wesprze wyposażenie placówki

W poniedziałek, 11 grudnia Fundacja Hospicjum Głogowskie zaprosiła mieszkańców na „Żonkilową Galę Nadziei. Bez was byłoby nic”. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury podziękowano wolontariuszom oraz wszystkim tym, którzy mieli wielki udział w budowie hospicjum na Paulinowie. Sala MOK wypełniła się też głogowianami, którzy wrzucali do puszek i specjalnych skarbon pieniądze na ten szczytny cel.

Na galę zaproszono też samorządowców, m.in. prezydenta miasta Rafaela Rokaszewicza i starostę Jarosława Dudkowiaka. Gości witała m.in. prezes fundacji Aleksandra Glińska.

- Nie chce mi się wierzyć, że wspólnie tego dokonaliśmy – my i wy! Bez Was byłoby nic! Dziękujemy, że nas wspieraliście – mówiła prezes fundacji Aleksandra Glińska, a towarzyszący jej na scenie Roman Jarzyna z fundacji mówił do wolontariuszy: - Poświęciliście własny czas, własne siły i niejednokrotnie własne pieniądze. Nikt nie odszedł, wręcz przeciwnie, są nowe twarze. Dziś już nie musimy prosić, przychodzicie do nas sami i oferujecie własne rozwiązania – mówił wzruszony.