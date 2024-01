Głogowscy wolonatrusze jak zwykle spisali się na medal. Pomagali w zwiedzaniu hospicjum, a mieli co robić!

Oprowadzaniem po budynku, ale też wszelką informacją o budowie oraz o funkcjonowaniu służyli właśnie wolontariusze fundacji Hospicjum Głogowskie. W sumie swój czas oddało dziś około 60 osób. Na koniec dnia podziękował im prezydent miasta Rafael Rokaszewicz oraz szefowa fundacji Aleksandra Glińska.

- Dziś był nasz dzień, na który pracowaliśmy przez wiele lat. Setki, a może nawet tysiąc osób miało okazję przyjść i zobaczyć, jak wyglądała praca przy budowie, na co poszły pieniądze ze zbiórek – mówił. - Nie widziałem niezadowolonej osoby, wręcz przeciwnie, wszyscy byli pod wrażeniem, także dzieła wolontariatu. Obserwowałem was, jak oprowadzaliście i jak byliście niezwykle dumni. I słusznie, bo dokonaliśmy razem niesamowitej rzeczy. Urządzone jest przepięknie. Jest to godne miejsce do ostatnich pożegnań – dodał zaznaczając, że obiekt zrobił ogromne wrażenie także na Łukaszu Sendeckim, dyrektorze NFZ. - Powiedział, że nie widział ładniejszego hospicjum.