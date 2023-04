Ulgowe bilety dla żołnierzy niezawodowych w Głogowie. Rada przegłosowała zniżki w miejskich autobusach

Głogowska rada miejska przegłosowała uchwałę, dzięki której umundurowani żołnierze niezawodowi będą mogli korzystać z ulgowych biletów na przejazdy miejską komunikacją. Chodzi m.in. o rezerwistów wezwanych do wojska lub żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pomysłodawcą tej uchwały był radny Krzysztof Sarzyński z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Jest to taki ukłon w stronę żołnierzy służby zasadniczej i terytorialsów, którzy ustawowo mają możliwość korzystania z ulg na przejazdy, natomiast ta ustawa nie sięga miast. Gminy muszą taką uchwałę przyjmować same. Stąd taki pomysł, podsunął go jeden z żołnierzy, jeden z głogowian. Przekazałem go na ręce prezydenta – mówi Krzysztof Sarzyński.