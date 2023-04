Ukraińskie dzieci mają swój „Port Polkowice". Mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w nauce

Ruszyły zajęcia w pracowni „Port Polkowice” przy Szkole Podstawowej nr 3. To miejsce przygotowano specjalnie dla dzieci z Ukrainy, gdzie mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w nauce. Zajęcia odbywają się pod okiem ukraińskojęzycznego opiekuna.

„Port Polkowice” funkcjonuje w tym samym czasie, co szkoła. Może w nim przebywać około 20-osobowa grupa.

– To miejsce, które ma służyć uczniom ukraińskim do nauki i pracy, którzy pozostają w systemie ukraińskim, czyli nie uczęszczają do naszych polkowickich szkół – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych. – Akcję i cały Port prowadzi Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, przyczyniając się do tego, żeby uczniowie znaleźli bezpieczny azyl do nauki i do pracy codziennej – podkreśla.