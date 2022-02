To historyczna chwila! Umowa na wdrożenie technologii reaktorów atomowych dla KGHM podpisana

14 lutego w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele firmy NuScale oraz KGHM, w obecności przedstawicieli polskiego rządu oraz amerykańskiego Ministerstwa Energii podpisali oficjalną umowę dotyczącą rozpoczynającą prace nad wdrożeniem w Polsce technologii małych reaktorów atomowych. Skutkować ma to budową czterech reaktorów atomowych w naszym kraju. Mają one zacząć działać jeszcze w tej dekadzie.

– Dzięki naszym małym reaktorom atomowym pomożemy Polsce uniknąć rocznie emisji ośmiu milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery. Razem możemy zademonstrować jak nowoczesne rozwiązania mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi i wspierać rozwój ekonomiczny – mówił John Hopkins, prezes NuScale.

W Stanach Zjednoczonych Polskę reprezentował m.in. Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych.

– To nie tylko wydarzenie w zakresie gospodarczym, nie tylko ale to również historyczne wydarzenie dla Polsk i jej przyszłości. Polska podjęła realizację wielkiego wyzwania, jakim jest transformacja energetyczna. To dla nas ogromne, ale i trudne zadanie. Dziś podstawowym źródłem energii w Polsce jest wciąż węgiel, który stanowi blisko 70 procent jej produkcji. Naszym głównym zadaniem jest teraz transformacja sektora energetycznego na nowe źródła energii, ale jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwo energetycznego naszego kraju. Podjęliśmy decyzję, że naszym strategicznym partnerem w tej dziedzinie będą Stany Zjednoczone i amerykańskie przedsiębiorstwa – mówił Jacek Sasin.