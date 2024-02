Zapisz dziecko do przedszkola. Ruszyła rekrutacja do głogowskich placówek

Rozpoczęła się rekrutacja do głogowskich publicznych przedszkoli. Gmina Miejska Głogów najbliższym, 2024/2025 roku szkolnym będzie dysponowała ok. 1900 miejscami dla dzieci.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych prowadzona jest drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami rekrutacji dostępnymi dla rodziców po zalogowaniu się do systemu elektronicznej rekrutacji moduł Formico.

Na zapisanie dziecka do placówki rodzice mają miesiąc.