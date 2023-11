Teatr Miejski w Głogowie ma cztery lata. Wspominamy wyjątkowy, premierowy wieczór 22 listopada 2019 roku. ZDJĘCIA

300 gości na otwarcie teatru

Mieszkaniec dawnego Glogau wspominał swój ostatni spektakl w czasie wojny

Historia Teatru Miejskiego w Głogowie

Koncepcje odbudowy teatru były kilka razy

Teatr pracował nieprzerwanie niemal do końca II wojny światowej, a ostatni spektakl odbył się w grudniu 1944 r. Kilka tygodni później, w wyniku radzieckiej ofensywy, budynek, podobnie jak całe miasto, legł w gruzach.

Pierwsza koncepcja odbudowy teatru zrodziła się w 1959 r. i zakładała powstanie w obiekcie kina na ok. 300 miejsc. W budynku miała jednak być też scena do wystawiania sztuk teatralnych. Plan zakładał zakończenie inwestycji w 1962 r. lecz nawet jej nie rozpoczęto. Obiekt został odgruzowany, a w parterowych pomieszczeniach znalazły się garaże, w którym gromadzony był sprzęt przedsiębiorstwa rozbiórkowego.

Kolejny pomysł z 1976 r. zakładał nie tylko odbudowę teatru, ale i sąsiadującego z nim ratusza, a całość miała być połączona szklanym korytarzem. W teatrze miało powstać Centrum Kulturalne o nazwie Dom Młodego Górnika. Jednak cena przedsięwzięcia, szacowana na prawnie 170 mln zł, okazała się za wysoka.

Z kolei w 1988 r., zgodnie z nowym pomysłem, w tym miejscu miał otworzyć swoje podwoje Dom Hutnika z salą teatralną, siedzibą NOT, księgarnią i kawiarnią, ale i tym razem plany spełzły na niczym.

Temat teatru ponownie wrócił w 1991 r., za sprawą powołania przez radę miejską Fundacji Odbudowy Teatru im. Andreasa Gryphiusa. W 1994 r. Fundacja ogłosiła konkurs na projekt odbudowy. Wygrała oferta Pracowni Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” z Wrocławia. Jednak od tamtego czasu przy budynku sporadycznie trwały jedynie prace zabezpieczające. W 1994 r. przy wejściu do obiektu, Teatr Lubuski z Zielonej Góry wystawił „Antygonę”. Przy teatrze odbywały się również inscenizacje historyczne nawiązujące do walk o Głogów w 1945 r.

Dopiero kilkunastomilionowa dotacja Unii Europejskiej w połowie 2017 r. oraz pieniądze z budżetu gminy, pozwoliły na rozpoczęcie pełną parą prac budowlanych.