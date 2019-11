Doktor Klaus Schneider to mieszkaniec przedwojennego Głogowa, który bardzo kibicował i angażował się w odbudowę teatru. Jest synem ostatniego pastora kościoła Łodzi Chrystusowej i od lat współpracuje z Glogauer Heimatbundem zrzeszających byłych mieszkańców Głogowa, jak również należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa. Ze sceny odbudowanego teatru podzielił się bardzo osobistym wspomnieniem z dzieciństwa.

Podczas otwarcia teatru głos zabrał 82-letni Klaus Schneider. Mówiąc po polsku opowiedział o tym, gdy ostatni raz, w czasie wojny, był w miejskim teatrze.– Razem z mamą i bratem, z balkonu tego teatru oglądałem przedstawienie dla dzieci „Jaś i Małgosia”. To było w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Rok później, w 1944 roku w grudniu, teatr był już zamknięty, i to od miesięcy. Niedługo potem zaczynała się ewakuacja ludności cywilnej z twierdzy Glogau. Ruiny Głogowa widziałem pierwszy raz w 1985 roku, podczas mojego pierwszego pobytu w Głogowie po wojnie. To było tak bardzo emocjonalne przeżycie, że miałem poczucie, że nie mogę tak sobie opuścić miasto jak anonimowy turysta. Poprosiłem recepcjonistkę w hotelu, by zadzwoniła do szpitala i zapytała czy w dniu mojego wyjazdu urodziło się dziecko, bo głogowianin dawnego niemieckiego Głogowa chciał zrobić mu prezent. I rzeczywiście, kilka godzin wcześniej urodziła się mała Agatka. W ten sposób był mój pierwszy osobisty kontakt z polskimi mieszkańcami Głogowa. Dzisiaj to dla mnie wielka radość i wielki zaszczyt, że mogę brać udział w otwarciu odbudowanego teatru, razem z bratem i razem z członkami Glogauer Heimatbund. Nawet popiersie Gryphiusa wita nas nad wejściem. Drodzy głogowianie, my dawni mieszkańcy Głogowa życzymy wam dużo radości i pięknych przedstawień w tym teatrze – powiedział ze sceny.Obecni na otwarciu obiektu przedstawiciele Glogauer Haimatbundu również dziękowali za ten historyczny moment , a pamiątką tego wydarzenia były dwa złote medale im. Andreasa Gryphiusa. Otrzymali je prezydent miasta Rafael Rokaszewicz i 82-letni Klaus Schneider.Z kolei prezydent wręczył im statuetki z popiersiem patrona teatru.