Tak ma wyglądać jeszcze w tym roku centrum Przemkowa. Będzie skwer i deptak

- To już nie tylko projekt na papierze, ponieważ efekty prac będzie podziwiać pod koniec roku – zapowiada Jerzy Szczupak, burmistrz Przemkowa.

Nowe skwery i zielony deptak łączący się z parkiem

Zakres prac obejmuje też remont części chodników poprzez wymianę krawężników i nawierzchni z płytek na kostkę brukową wzdłuż części ulicy Głogowskiej, a także Plac Wolności (od nr 2 do 11, nr 12 - do apteki, od nr 17 do nr 20) oraz chodnik przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie.