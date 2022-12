Tak Chrobry Głogów będzie się szykował na ligę. W planach sparing z Miedzią Legnica

Przed zawodnikami Chrobrego Głogów jeszcze kilka tygodni zasłużonego odpoczynku. Po ciężkiej, ale owocnej pierwszej połowie sezonu, przyszedł czas na przerwę świąteczno-noworoczną. Obecnie treningi mają mniej intensywne, a wkrótce otrzymają dwa tygodnie wolnego na święta. Choć i wtedy będą musieli nieco nad sobą pracować, bo każdy ma ustalony plan indywidualnych treningów. Jednak generalnie ten czas to dla nich chwila na podładowanie akumulatorów. Do klubu wrócą dopiero 9 stycznia, kiedy to zaplanowano pomiary ciała oraz zajęcia na siłowni. A później już wspólny trening zespołu oraz pełne przygotowania do drugiej rundy sezonu.

– Indywidualne przygotowania kontynuują też zawodnicy powracający do pełnej dyspozycji po wymagających operacyjnego leczenia kontuzjach. To Paweł Tupaj i Michał Ilków-Gołąb, którzy czynią starania o możliwie szybki powrót na boisko w nowym roku – informuje biuro prasowe Chrobrego Głogów.