Szukasz ciekawego miejsca blisko Głogowa na wypoczynek? Polana w Obiszowie oferuje cudne widoki oraz tyrolkę, tor przeszkód, Pump Truck

Botaniczny horoskop i widoki z tarasu na polanie w Obiszowie

- Wybierając się do tego malowniczego miejsca możecie zabrać ze sobą prowiant i zrobić sobie piknik, na przygotowanym polu piknikowym lub po prostu na trawie. Jedno jest pewne, kto raz przyjedzie do Obiszowa będzie tam wracał w wolnej chwili – zaprasza gmina.

Uroczysko Obiszów - ścieżka przyrodnicza

Obiszów to także piękny teren na piesze wędrówki. Jest tam licząca ok. 4 km ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Obiszów" w sam raz na ok. 2 godziny spaceru.

Rozpoczyna się przy wlocie drogi pożarowej nr 76 do szosy Grębocice – Jerzmanowa, przemierza

kompleks leśny z rezerwatem „Uroczysko Obiszów” i kończy się przy ww. drodze. Oznakowanie:

pasek czerwony.