W Radwanicach szykuje się Jarmark Wielkanocny. Zgłosiło się już 40 wystawców. Są jeszcze wolne miejsca

Wzorem Jarmarku Bożonarodzeniowego, który cieszył się ogromnym powodzeniem gmina Radwanice przygotowuje się do organizacji Jarmarku Wielkanocnego . Jest on zaplanowany na sobotę, 23 marca na Nowym Placu Targowym przy ulicy Legnickiej w godzinach 11-18. Organizator udostępni wystawcom zadaszoną halę handlową oraz 10 domków handlowych murowanych.

Duże zainteresowanie imprezą

Jak się zgłosić na jarmark w Radwanicach?

Gmina nie zdradza jeszcze, jaka atrakcja zakończy wielkanocny jarmark, ale zapewnia, że będzie warto na to poczekać.

Zainteresowani wystawcy mogą się zgłaszać poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Wystawcy TUTAJ

Gmina czeka do 15 marca. Można to zrobić osobiście, pocztą lub na adres mailowy: [email protected] (skan wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Wystawcy do uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym).