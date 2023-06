Strażacy z OSP ORW Głogów są w centrum Chersonia. Przeszukują zalane piwnice i schrony, z których Rosjanie nie pozwolili wyjść cywilom

Czterech strażaków OSP ORW z Głogowa zostawiło swoich bliskich i jako wolontariusze ruszyło z pomocą na Ukrainę. Są to: Marcin Michalski, Jarosław Grzejek, Andrzej Łukaszewicz i Krzysztof Taras. Tę niebezpieczną wyprawę finansują z własnych pieniędzy i przy wsparciu sponsorów. Pojechali, bo Ukraińcy poprosili o pomoc.

- Takie pismo przyszło do komendanta powiatowego straży pożarnej i do naczelnika mojej jednostki – wyjaśnia Andrzej Łukaszewicz, wiceprezes zarządu OSP ORW, który jest w czwórce wolontariuszy. - Napisali, że potrzebują motopompy, łodzi, technika do ewakuacji, czyli sprzętu i rąk do pracy. A że w ubiegłym roku budowałem razem z grupą ludzi szpital na granicy, to akcje humanitarne w Polsce i na Ukrainie, które szukają pomocy wiedziały, że sobie z tym poradzimy.