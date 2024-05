Strażacy z OSP Serby mają nową remizę. Dziś oficjalnie ją otwarto. ZDJĘCIA

– Dziś stajemy tutaj z dumą, ale także z pokorą. Wiemy, że remiza strażacka to nie tylko budynek z wyposażeniem. To miejsce, gdzie rodzi się bohaterska służba dla innych. To miejsce, które jest centrum naszym wysiłków, kiedy inni potrzebują pomocy. Dlatego też chciałbym wyrazić moją ogromną wdzięczność dla wszystkich strażaczek i strażaków, którzy oddają się służbie dla dobra naszej społeczności. Wasze poświęcenie, praca, determinacja i odwaga są niewyczerpanym źródłami naszego bezpieczeństwa. Ta remiza to nie tylko symboliczny gest. To konkretny krok naprzód w naszych możliwościach ratowania życia i mienia. Jest to nasza odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat – mówił podczas otwarcia Łukasz Mika, prezes OSP Serby.