Wichura oszczędziła Głogów i okolice. Strażacy wyjeżdżali kilka razy do powalonych drzew

W miarę spokojną służbę mieli strażacy z Głogowa i Polkowic. Szalejąca nad regionem wichura nie była aż tak groźna, jak ją zapowiadano. Najsilniej wiało w czwartek po południu i wieczorem.

- Nasze jednostki wyjeżdżały do godziny 23.30. Były to wezwania do pojedynczych powalonych drzew na drogę. Obyło się bez poszkodowanych i bez strat materialnych – mówi nam dyżurny głogowskiej PSP.