Stefan Górawski wydał swój trzeci kryminał. „Klątwa włoskiego orzecha" dzieje się także w Głogowie

Do tej pory ukazały się dwie pierwsze powieści: i „Sekret włoskiego orzecha” (2020 r.) i „W cieniu włoskiego orzecha” (2021 r.). Każdą z nich można czytać oddzielnie, choć łączy je i bohater i wątek „włoskiego orzecha”.

W najnowszej powieści Stefana Górawskiego komisarz Waróg zawita do Głogowa.

- W ostatniej części jest rozbudowana warstwa obyczajowa – mówi Stefan Górawski. - Zresztą w moich poprzednich powieściach jest ona równorzędna z kryminalną. To już ostatnia część, ale nie powiem, czy zabiłem komisarza, czy nie. Zostawiam to czytelnikom. Zdradzę za to, że jest w niej dużo Głogowa. W pewnym momencie fabuła przenosi się do naszego miasta, więc opisane są konkretne miejsca, stare miasto, jedna ulica na osiedlu Kopernika. Komisarz przyjeżdża do Głogowa bo mieszka tu jeden z negatywnych bohaterów – autor uchyla rąbka tajemnicy. - Przy okazji dodałem w książce kilka zdań o historii miasta.