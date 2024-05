Matura 2024 w I LO w Głogowie. Pierwszego dnia uczniowie zdają język polski. Zdjęcia

We wtorek, 7 maja o godzinie 9 rozpoczęła się matura 2024. W głogowskim I LO do egzaminu przystąpiło 110 abiturientów. Zdecydowana większość z nich zasiadła do niego w szkolnej auli.

- Wszystkim życzymy powodzenia, trzymamy za nich kciuki. Specjalnie, na szczęście założyłem dziś czerwone skarpety – mówił przed rozpoczęciem matur Janusz Kosałka, dyrektor szkoły.