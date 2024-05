Michał Wnuk został starostą powiatu głogowskiego. Ustępujący starosta nie przyszedł na sesję

Rada zdecydowała, że funkcje tę objęli Mariusz Kędziora (KWW Wojciecha Zubowskiego) oraz Iwona Adamczak (KO).

- To dla mnie wyjątkowy moment i chciałbym Państwu podziękować za ten wybór. Ale chciałbym podziękować ustępującemu zarządowi za dotychczasowy wkład, pracę na rzecz samorządu powiatu głogowskiego. Dziękuję również wszystkim pracownikom starostwa i jednostek. Dziękuję wam, drodzy radni. Czeka nas dużo pracy w przyjaznej atmosferze. Na koniec chciałbym podziękować drużynie, która szła ze mną w tych wyborach, na czele z panem posłem Łukaszem Horbatowskim. Zrobiliśmy świetny wynik, ale to dopiero początek. Od jutra zabieramy się do pracy – powiedział nowy starosta.