Rafael Rokaszewicz rozpoczął trzecią kadencję. Prezydent i radni złożyli przysięgi

– Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta za wybranie mnie po raz kolejny na urząd prezydenta miasta Głogowa. Ponad 63 procent spośród udających się do urn zadecydowało, że tak będzie. To dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie zaufanie i oczywiście zobowiązanie. I choć wobec obecnie obowiązujących przepisów prawa to moja ostatnia kadencja, to obiecuję, że pracować będę tak, jakby to była pierwsza. Pełna zaangażowania i zapału, oddana miastu i jego mieszkańcom. Kocham Głogów to nie tylko hasło wyborcze, ale coś, co noszę w sercu. Kocham mieszkańców, kocham swoją pracę i wieżę, że również wszyscy radni z takim przesłaniem będą wykonywać swoją misję – mówił po zaprzysiężeniu Rafael Rokaszewicz.