Pierwsza sesja w nowym składzie w Żukowicach. Wójt gminy Krzysztof Wołoszyn złożył ślubowanie

Wójt Krzysztof Wołoszyn, który w wyborach zdobył aż 84 procent poparcia, podziękował za oddane głosy i gratulował radnym uzyskania mandatu.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Żukowice za udział w wyborach oraz za udzielone ogromne poparcie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyraz uznania za dotychczasową pracę. Przed nami wciąż wiele zadań i planów do wykonania, ale jestem przekonany, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i determinacji uda nam się sprostać wszystkim wyzwaniom. Liczę na naszą owocną współpracę i gotowość do działania. Zapraszam do współpracy wszystkich – powiedział.