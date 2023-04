Statek Laguna niedługo zacumuje w Głogowie. Zostanie u nas także na majówkę. Ceny biletów

Sezon statku Laguna ruszył 1 kwietnia i potrwa do końca października. W tym roku mija już 10 lat od kiedy statek pływa po Odrze, a rejsy to lubiana przez głogowian i turystów atrakcja.

Statek Laguna zostanie w Głogowie na majówkę 2023

Pierwszy raz w tym sezonie Laguna zawita do głogowskiej mariny 17 kwietnia. Rejs z Nowej Soli potrwa ok. 5,5 godziny. Statek zostanie u nas aż do majówki. Odpłynie dopiero 4 maja, by wrócić 2 czerwca na Dni Głogowa. Będzie zabierał gości codziennie w godzinny rejs (godz. 17), a w weekendy w trzy takie rejsy (godz. 13, 15 i 17).