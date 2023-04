Pamiętacie Martę z Głogowa? Ona wciąż pamięta nasze miasto i tęskni za nim

Pani Marta nie da sobie „w kaszę dmuchać"

Sprawdziliśmy, co słychać u pani Marty, która w tym roku kończy 78 lat. Jak nas informuje DPS, dawna głogowianka jest trochę słabsza w porównaniu do tego, jak zapewne pamiętają ją mieszkańcy. Choć lat przybywa, to ogólnie stan zdrowia pani Marty jest dobry. Za to temperamentu nadal jej nie brakuje i nie pozwoli sobie w „kaszę dmuchać".

Moje krzaki! - krzyknęła podczas odwiedzin Głogowa

„Łachy" prała w fontannie w Parku Słowiańskim

Pani Marta odwiedziła wówczas swój ukochany dworzec kolejowy, który przez lata traktowała jak swój dom. – Moje krzaki! – zareagowała na widok zarośli przed wejściem do dworca. Zobaczyła też park i fontannę, w którym zazwyczaj się myła. – Łachy też tam prałam i suszyłam – śmiała się na wspomnienia. – A na Mickiewicza mam siostrę Marysię. Sporym wzruszeniem, nie tylko dla pani Marty, był też spacer po placu Tysiąclecia. Właściciele sklepów i zakładów wychodzili, by się z nią przywitać.

W swoim pokoju w DPS ma obrazki z Głogowem

- Pani Marta to zadbana Pani, osoba szczera do bólu, naprawdę dająca się lubić. Zapraszam do osobistych odwiedzin naszego domu. Goście są zawsze mile widziani – dodaje.

DPS w Rościsławicach otoczony zielenią

Dom Pomocy Społecznej w Rościsławicach to pięknie położony obiekt w otoczeniu zieleni. Pensjonariusze mają do dyspozycji widny dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest też system alarmowo – przyzywowy, system alarmowo – pożarowy i monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

W domu w Rościsławicach przebywa ok. 170 osób. Główne schorzenia wśród mieszkańców to: choroby psychiczne w różnych postaciach, zaburzenia zachowania i osobowości, organiczne zaburzenia, epilepsja itp. oraz inne współistniejące schorzenia somatyczne, neurologiczne, ortopedyczne.