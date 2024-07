Potrzebna jest krew dla postrzelonego policjanta z Bolesławca. Jeśli możesz, zostań dawcą

- Apelujemy o honorowe oddawanie krwi w dowolnym punkcie krwiodawstwa w całej Polsce z informacją „Dla policjanta z Bolesławca". Nasz Kolega walczy o życie we wrocławskim szpitalu – napisali.

Policja Dolnośląska informuje, że oprócz zbiórki krwi prowadzona jest także zbiórka pieniędzy na rehabilitację i szybki powrót do zdrowia rannego funkcjonariusza. Na konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego można dokonywać dobrowolne wpłaty.

Dramat podczas domowej interwencji

Do tragedii doszło w środę, 3 lipca około godz. 19 w Bolesławcu. 20-letni mężczyzna oddał co najmniej dwa strzały z broni czarnoprochowej typu rewolwer przez zamknięte drzwi pokoju do dwóch interweniujących wobec niego funkcjonariuszy policji.

W momencie, gdy policjanci zaczęli wycofać, usłyszeli kolejny strzał. Jak się okazało, młody mężczyzna popełnił samobójstwo, strzelając sobie, z tej samej broni w głowę.