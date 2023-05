Miedziowa Atlantyda - na dnie zbiornika Żelazny Most są gdzieś ślady trzech zalanych wsi - Barszów, Kalinówka i Pielgrzymów

Pielgrzymów - wieś przy drodze z Rudnej do Polkowic

Żelazny Most, to największy w Europie, widziany nawet z kosmosu, zbiornik odpadów poflotacyjnych KGHM. Jego budowa była konieczna, inaczej kopalnie nie miałaby szans na funkcjonowanie, a miedziowa spółka na rozwój. Nazwa zbiornika Żelazny Most pochodzi od miejscowości, w pobliżu której jest położony.

Miejsce na jego budowę wybrano ponad 50 lat temu. Był to teren na wschód od Polkowic, niedaleko Rudnej. Dziś obszar ten odgradza wysoki na 70 metrów i długi na 20 km wał ziemny z zaporami, a zbiornik jest nieustannie monitorowany przez kilka tysięcy punktów kontrolno-pomiarowych.

Ale zanim go zbudowano, w trzech wioskach - Barszów, Kalinówka i Pielgrzymów, toczyło się życie zwykłych ludzi.