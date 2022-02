Spółka GPK Suez Głogów zmieniła nazwę. To teraz GPK Głogów

O zmianie nazwy zdecydowali jej właściciele (wpis do KRS z dnia 26 stycznia 2022 roku). Są to: Gmina Miejska Głogów – 51 proc. udziałów oraz PreZero Warszawa Sp. z o. o. – 49 proc. udziałów -jeden z największych operatorów z branży gospodarki odpadami w Europie.

W związku ze zmianą nazwy Spółki zmieniają się również: domena internetowa, a w ślad za nią adresy e-mailowe pracowników. Nowa domena to gpkglogow.pl, a nowe adresy e-mailowe funkcjonują w formule: imię[email protected] Ogólny adres e-mailowy: [email protected].