Silny wstrząs w regionie. Górnicza ósemka w rejonie GG-1 Kacper Chudzik

Doszło do niego w ZG Rudna w rejonie GG-1 Archiwum

Bardzo silny wstrząs odczuli we wtorek około godz. 18 mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Była to tak zwana górnicza ósemka, do której doszło w rejonie GG-1.