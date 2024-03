Ruszyła akcja „Na drodze patrz i słuchaj”. Przez miesiąc policja będzie sprawdzać reakcję i czujność kierowców

- Nowoczesna technologia w samochodach lub dostępna w telefonach sprawia, że unikanie czynników rozpraszających jest coraz trudniejsze. Jednak to od nas zależy w jakim stopniu korzystamy z tych udogodnień, czy podczas jazdy odbieramy połączenia telefoniczne, ustawiamy nawigację, słuchamy głośnej muzyki – informuje biuro prasowe Komendy Głównej Policji.

Będą zwracać uwagę na urządzenia elektroniczne w aucie

Mundurowi przypominają jak bardzo ważna jest koncentracja uczestników ruchu drogowego oraz znajomość obowiązujących przepisów na drodze, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nich. Dlatego będą zwracać uwagę m.in. na używanie w aucie urządzeń elektronicznych, które odwracają uwagę od tego co dzieje się w otoczeniu. Przez to można nie zauważyć pieszego wchodzącego na przejście, nie usłyszeć klaksonu czy sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.

Policja przypomina, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy – kierowca to czynniki, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo każdego z uczestników ruchu drogowego.