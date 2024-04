Gnał „jerzmanówką” na motocyklu próbując zgubić policyjny pościg. Ucieczka nie skończyła się dobrze

W niedzielę 7 kwietnia w godzinach popołudniowych, na DW 329 na wysokości Jerzmanowej, funkcjonariusze drogówki zauważyli, że motocyklista jadący Yamahą nie zastosował się do znaku „zakaz wyprzedzania”. W związku z tym wykroczeniem policjanci postanowili zatrzymać kierowcę jednośladu do kontroli drogowej.

Pędził "jerzmanówką" łamiąc przepisy

Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego uciekał

Okazało się, że motocyklem marki Yamaha kierował 39 - letni mieszkaniec powiatu głogowskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Był trzeźwy i nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć policjantom swojego zachowania.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie kierowca jednośladu odpowie za przestępstwo i wykroczenia drogowe. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów nawet do 15 lat.