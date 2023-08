Rezerwy Chrobrego pokonały BKS Bolesławiec. Komplet punktów w drugiej kolejce

Choć już od początku głogowianie naciskali na przeciwnika, w 12. minucie to goście wyszli na prowadzenie po strzale Oliwera Janczaka. Na szczęście na odpowiedź nie trzeba było czekać długo. W 17. minucie meczu wynik się wyrównał po strzale Ziemowita Witczaka. Podniesieni tym głogowianie zdwoili wysiłki i niemal nieustannie atakowali rywala. Piłka jednak do bramki wpadać nie chciała.

Zmieniło się to w 77. minucie, kiedy to Olaf Zygmunt umieścił piłkę w siatce, dając Chrobremu prowadzenie. Wtedy też głogowianie bardziej skupili się na obronie. A było co bronić, bo BKS próbował za wszelką cenę wyrównać i pod bramką Chrobrego robiło się gorąco. Ostatecznie jednak wynik udało się utrzymać. Chrobry II Głogów wygrał 2:1 i zdobył pierwsze w sezonie punkty.

Kolejna, trzecia kolejka, zostanie rozegrana w sobotę 19 sierpnia. Chrobrego II czeka wtedy wyjazd do Żmigrodu na mecz z Piastem.