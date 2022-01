Rekord podczas finału WOŚP w Głogowie! Zebrali prawie 149 tys. złotych!

Do późnej nocy trwało w głogowskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy liczenie zebranych 30 stycznia pieniędzy. Niedzielny finał WOŚP zbiegł się z przechodzeniem nad Polską orkanu Nadia, powodującego spore problemy. Były więc i obawy o tegoroczny wynik akcji, bo silny wiatr spowodował, że na ulicach nie było zbyt wielu ludzi. Mówili nam o tym wolontariusze.

– Nie było łatwo, bo pogoda odstraszyła wiele osób. Niewielu ludzi można spotkać na ulicach. Ale mieliśmy już parę takich przypadków, że na nasz widok ludzie machali z okien i balkonów. Podchodziliśmy pod klatkę i tam wrzucali pieniądze do puszki – powiedziała nam jedna z wolontariuszek WOŚP.

Podobnie jak przed rokiem, finał WOŚP w Głogowie został ograniczony do kwesty na ulicach oraz internetowej licytacji i wieczornego podsumowania. Powodem tego jest sytuacja pandemiczna. Mimo tych wszystkich ograniczeń i fatalnej pogody, po raz kolejny w naszym mieście padł orkiestrowy rekord. Wstępne wyniki z Głogowa to 148 997,90 złotych plus ponad 100 euro i innej waluty.