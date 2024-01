Gmina Kotla też grała z WOŚP. Zebrano ponad 21,5 tys. złotych

Sztab WOŚP działający w gminie Kotla kolejny rok z rzędu przyłączył się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice gminnych miejscowości wyszło 29 wolontariuszy, którzy zebrali do puszek 9166,54 zł. Za kolejne 4305,31 zł udało się sprzedać wypieki przygotowane przez sołectwa. Do tego 8120 złotych dołożyły licytacje prowadzone w sztabie WOŚP w Kotli. W sumie zebrano 21591,85 złotych.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli tegoroczny finał WOŚP, wolontariuszom, paniom obsługującym kawiarenkę, osobom liczącym zabrane datki. Dziękuję mieszkańcom sołectw, które przekazały ciasta do kawiarenki, darczyńcom przekazującym fanty na licytację, osobom przygotowującym część artystyczną, jednostkom OSP z terenu gminy Kotla i wszystkim którzy nas wsparli. Dziękuję również ekipie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli z Panią Iwoną Adamczak na czele, który jest organizatorem sztabu orkiestry w naszej gminie. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! – mówi p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.