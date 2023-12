Głogów: Rusza zbiórka gadżetów na lokalny finał WOŚP

Głogowski sztab WOŚP działający przy Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczyna zbiórkę gadżetów na spotkanie licytacyjne WOŚP oraz kiermasz z okazji nadchodzącego finału. W dniach od 3 do 19 stycznia będzie można dostarczać do Klubu Mayday przy ul. Perseusza 11, gdzie trwa koordynacja nadchodzącego finału.

– Zbieramy fanty, dzieła sztuki, biżuterię, rękodzieło czy vouchery na ciekawe atrakcje. Zapraszamy do przekazywania gadżetów i usług – mówi Agnieszka Lewandowska szefowa głogowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejny już finał WOŚP odbędzie się tradycyjnie w niedzielę. Przypada on na 28 stycznia, a więc został do niego miesiąc. Tegorocznym hasłem akcji jest „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”.

