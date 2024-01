W Polkowicach szykuje się zażarta walka o fotel burmistrza. Coraz więcej kandydatów

Jako pierwszy już w grudniu swój start w wyścigu o fotel burmistrza ogłosił radny Paweł Kowalski. Jako jedną ze swoich propozycji dla miasta wskazał utworzenie centrum sportowego wokół stadionu Górnika Polkowice. Miałoby tam znaleźć się miejsce dla toru wrotkarskiego, rolkarskiego, tubingowego, kolarskiego, strzelnicy łuczniczej oraz strzelnicy sportowej. Paweł Kowalski ma startować z ramienia stowarzyszenia My Polkowiczanie.

– Deklaracja o kandydowaniu to również zapowiedź rozmów z mieszkańcami o konkretnych propozycjach oraz pomysłach na to, jak uzdrowić i tchnąć życie w polkowicki samorząd. Do poważnej dyskusji i debaty na temat rozwiązania istniejących problemów i przyszłości naszej gminy zapraszam wszystkich kandydatów – mówi kandydat.