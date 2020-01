Nowa siłownia Fitarena Premium w Multibox w Głogowie jest już czynna. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Oddana do użytku siłownia jest trzecią i największą w Głogowie, należącą do Klubu Fitarena. Siłownia została otwarta w środę, 29 stycznia i zainteresowanie tym miejscem jest spore.

Na powierzchni ok. 1300 mkw znajduje się ogromna sala fitness, sala spinning, ponad 50 maszyn siłowych i 30 urządzeń cardio, a także multifunkcjonalna strefa treningu funkcjonalnego. Urządzono też salę zabaw dla dzieci, w której w godz. 16.30 – 20 można zostawić pociechę pod okiem wykwalifikowanej opiekunki. Po treningach można skorzystać ze strefy relaksu z leżakami i ścianką solankową oraz z sauny.

- Przydomek premium naszego klubu świadczy o tym, że nasz sprzęt jest najwyższej jakości, na każdą partię ciała – mówi Popławska Karolina, menedżer siłowni, która w sieci Klubu Fitarena pracuje już cztery lata. – Mamy też wykwalifikowaną kadrę, w tym instruktorów, którzy prowadzą zajęcia zorganizowane oraz trenerów personalnych.

Wykupiony u nas karnet nie ogranicza naszych gości do czasu korzystania z siłowni. Co ważne, obowiązuje on także w innych siłowniach Klubu Fitarena. W Głogowie są przy ul. Gwiaździstej oraz przy ul. Poniatowskiego.