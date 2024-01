SPS Chrobry Głogów bez punktów w meczu z Lechią. Z zespołu odszedł Kacper Wnuk

W miniony weekend KGHM SPS Chrobry Głogów zmierzył się z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Niestety, tym razem zespół nie mógł cieszyć się z wygranej. Choć początek spotkania był obiecujący, bo głogowianie wygrali pierwszego seta 25:20.

– Tą samą świetną grą weszliśmy w drugą część spotkania. Wychodzimy na kilkupunktowe prowadzenie (18:15), czuliśmy, że naprawdę możemy przedłużyć naszą serię zwycięstw. Lecz kilka niewykorzystanych okazji w ataku spowodowało, że zaprosiliśmy naszych gości do wyrównanej walki w końcówce. A w tej siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego okazali się zwyczajnie lepsi. (22:25). Trzecia partia to walka punkt za punkt, lecz goście ponownie wykorzystują nasze nieskończone akcje (21:25). Ostatnia część meczu już od początku nie szła po naszej myśli. Lechia wyszła na spore prowadzenie już na początku seta i nie dała nam wrócić do walki na przewagi (17:25). Koniec końców historia z pierwszej rundy się powtarza i ulegamy Lechii 3-1 – czytamy w pomeczowym komunikacie SPS-u.