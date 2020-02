Klub „SENIOR+" z Rzeczycy to kuźnia talentów. Seniorzy robią tam wyjątkowe prace. Zobaczcie zdjęcia

Klub z Rzeczycy działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka została utworzona w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”, działalność sfinansowana jest z budżetu państwa oraz ze środków Gminy Grębocice.

Do Klubu uczęszczają osoby niepracujące w wieku 60+ (mieszkańcy gminy Grębocice). Oferta placówki jest bardzo bogata i cieszy się ogromnym zainteresowaniem spotykających się tam Seniorów.

Oprócz zajęć technicznych, manualnych, rękodzielniczych Seniorzy mogą skorzystać z zajęć gimnastyki usprawniającej, warsztatów wokalnych oraz ćwiczeń wspomagających pamięć i rozwijających sprawność intelektualną. Odbywają się cykliczne spotkania z psychologiem oraz zajęcia dotyczące np. parzenia kawy, herbaty, savoire-vivre, carwingu czy kulinarne.

- Wiek senioralny, to okres kiedy babcie i dziadkowie, po wielu latach pracy, udają się na zasłużony odpoczynek, niektórzy opiekują się wnukami. Jest to również czas kiedy wielu z nich dysponuje tak dużą ilością wolnego czasu, że może to być w niektórych przypadkach nawet przytłaczające. W naszym klubie nie ma czasu na nudę, spotykamy się codziennie, dzień rozpoczynamy od tradycyjnej kawy i herbaty, a potem przystępujemy do działania. Seniorzy uwielbiają zajęcia warsztatowe i takie odbywają się codziennie - mówi Justyna Cirko, koordynator Klubu „SENIOR+”

.

15 stycznia Klub SENIOR+ w Rzeczycy świętował pierwszą rocznice działalności. Była to okazja do zaprezentowania wykonanych dotąd prac. Udało się więc zorganizować wernisaż „Seniorzy z pasją”.

Jak widać na zdjęciach klubowicze tworzą prace niepowtarzalne, nietuzinkowe, takie których nie ma w okolicy. Zaskakują pomysłowością głównie z powodu materiałów z których tworzą. Można było zobaczyć, między innymi, portret Marylin Monroe wykonany z kart do gry, obraz Mona Lisy z kapsli, rzeźby z kartonu, mozaiki z nakrętek, obrazy z origami modułowego, rzeźby z papierowej wikliny, misy z ceramiki. Ogromnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się prace wykonane w nieznanych dotąd technikach, np. Book-art (składanie starych książek), Wall-art (tworzenie obrazów ściennych z papierowej wikliny). Pięknie prezentowały się rzeźby na butelce. Wykonano tą techniką Anię z Zielonego Wzgórza, Alinę i Balladynę, Hiszpankę tańczącą flamenco, królową, czy czarownice (zrobione z butelek i gazet).

Ten pierwszy wernisaż na terenie gminy zapisze się w pamięci odwiedzających. Klub Senior+ prowadzi stronę na portalu społecznościowym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach), gdzie na bieżąco informuje o efektach swojej działalności, w tym o powstających tam cudach – wiankach.

Klub „SENIOR+” to prawdziwa kuźnia talentów, prace tworzone w Klubie „SENIOR+” budzą zachwyt nie tylko wśród samych seniorów, społeczności lokalnej, od której słyszy się wiele pozytywnych opinii, ale również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promuje tą działalność na swojej stronie