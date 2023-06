Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Głogowie. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Setki pracowników Brose Sitech zebrały się dzisiaj na terenie polkowickiego zakładu, gdzie przygotowano dla nich festyn rodzinny. W tym roku okazja do świętowania była wyjątkowa.

Sobotnia odsłona Dni Głogowa 2023 to m.in. koncert zespołu Piersi, legendy polskiej muzyki rockowej. Zobaczcie jak wyglądała zabawa z zespołem.

Głogowianie na archiwalnych zdjęciach sprzed 10 lat. Wszystkie pochodzą z archiwum Tygodnika Głogowskiego. Mamy stare zdjęcia zrobione na imprezach, wydarzeniach, spotkaniach czy akcjach sprzed kilkunastu lat, dzięki temu co pewien czas je pokazujemy. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 2011-2013. Tacy byliśmy ponad 10 lat temu. Rozpoznajecie kogoś?

Szeroka, wygodna droga z Grębocic do Kwielic oficjalnie oddana. To tak zwana obwodnica Kwielic, którą już niebawem będą jeździć do pracy także górnicy.