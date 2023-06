Na placu Tysiąclecia w Głogowie polała się krew. Pijany mężczyzna zranił kompana Grażyna Szyszka

Krwawa awantura w centrum miasta. Pijany kolega miał zranić mężczyznę nożem Kacper Chudzik

W centrum Głogowa na placu Tysiąclecia doszło do awantury, w wyniku której polała się krew. Podczas libacji alkoholowej pijany 66-latek miał zranić nożem 35-latka. Ranny trafił do szpitala, a podejrzany do policyjnego aresztu.