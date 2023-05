Absolutorium dla prezydenta Głogowa. Rada głosowała nad wotum zaufania dla Rokaszewicza

– Działanie w takich czasach po pandemicznych, w czasie kryzysu spowodowanego wojną, agresją Rosji na Ukrainę. To wszystko co się wydarzyło w ostatnim czasie, a dostrzeżono to, że pomimo tych skomplikowanych czasów zrealizowaliśmy budżet, zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Jednostki nasze pracowały normalnie, a czasem i nienormalnie, bo musieliśmy je przekształcać przecież w hotele, magazyny, miejsca pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Także pracowaliśmy inaczej, niestandardowo. Ale tak, żeby mieszkańcy jak najmniej poczuli te utrudnienia. Dlatego te usługi dla mieszkańców, te inwestycje i zadania, które realizowaliśmy, one zadziałały w sposób prawidłowy, a to złożyło się na ten sukces w postaci zamknięcia roku, rozliczenia wszystkich zadań. Dziś zostało to podkreślone na sesji absolutoryjnej – mówił prezydent.