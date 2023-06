Zabawa na basenach w Głogowie. Dzień dziecka na pływalni przyciągnął tłumy. WIDEO, FOTO

Sezon na głogowskich basenach odkrytych tradycyjnie już rozpoczął się 1 czerwca. Przy okazji Dnia Dziecka Pływalnia Chrobry zaoferowała swoje wodne atrakcje za darmo. Taka propozycja przyciągnęła na baseny prawdziwe tłumy. Jedni pluskali się w wodzie, inni korzystali z terenów rekreacyjnych i łapali Słońce, opalając się. Nie zabrakło też dodatkowych zabaw i animacji przygotowanych z okazji 1 czerwca.

Główną atrakcją wciąż były jednak baseny. Ponieważ w tym roku dopisała pogoda, wypełniły się one szukającymi ochłody.

– Nad bezpieczeństwem wszystkich klientów czuwają ratownicy oraz ochrona. Mamy tutaj basen sportowy, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, dwie zjeżdżalnie, plac zabaw, boiska do siatkówki i piłki nożnej plażowej no i jeden hektar plaży – mówi Mateusz Kaczmarek, specjalista do spraw marketingu Chrobrego Głogów.