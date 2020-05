Prokuratura prześwietla Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Placówkę przejął inny bank

Jak ustaliliśmy, działalność przemkowskiego BS prześwietla od dwóch lat Prokuratura Rejonowa w Głogowie. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, m.in poprzez udzielanie kredytów i kart kredytowych.

Są to działania na szkodę banku wykonywane przez różne podmioty. To, na przykład, wprowadzenie w błąd przy składaniu wniosków kredytowych (w tym fikcyjny wniosek o przyznanie kredytu na kwotę ponad 3 mln zł), przekazywanie za pośrednictwem banku nierzetelnych informacji w sprawie ekspozycji kredytowych (są to należności i zobowiązania pozabilansowe banku) i odpisów na nie.

Jak ustalili śledczy, dopuszczono też do prowadzenia ksiąg rachunkowych BS Przemków wbrew przepisom Ustawy o rachunkowości oraz podawaniu w tych księgach nierzetelnych danych, co skutkowało wykazaniem zawyżonego wyniku finansowego.

Do tej pory prokurator odkrył popełnienie 38 różnego rodzajów czynów na szkodę BS w Przemkowie.

W sprawie przesłuchiwanych jest wielu świadków, w tym pracownicy banku.